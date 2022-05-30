Попытка №3: Порошенко снова будет пытаться пересечь государственную границу

Порошенко обратился по этому поводу к Зеленскому.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что снова будет пытаться пересечь государственную границу. На этот раз он обратился к действующему главе государства – Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Facebook 30 мая Порошенко отметил, что на этот раз следует на Конгресс и Саммит Европейской народной партии.

"Именно там будут формироваться решения, среди прочего, и о перспективах усиления санкционного режима против России, и о механизме послевоенного восстановления Украины, и о возможности предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе", — написал он.

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Порошенко подчеркнул, что у него есть официальное приглашение и оформленная командировка с подписью председателя Верховной Рады. Он надеется, что "выводы сделаны" и никто уже не будет препятствовать его выезду в Роттердам.

Напомним, вечером в пятницу, 27 мая, у Порошенко, являющегося фигурантом так называемого "угольного дела" Медведчука, возникли трудности при пересечении границы в пункте пропуска Рава Русская на Львовщине.

"Господин Порошенко решал все", – Медведчук разоблачил новые детали вывода из госсобственности нефтепровода в 2014-м

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