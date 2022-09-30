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Попытка аннексии части Украины: стало известно, смотрел ли президент Зеленский выступление Путина

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Попытка аннексии части Украины: стало известно, смотрел ли президент Зеленский выступление Путина

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины не смотрел выступление российского диктатора Путина, заявившего о попытке аннексии оккупированных украинских территорий.

В этот момент президент Украины участвовал в срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в комментарии "Суспильному" сказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.

"В ОП не смотрели речь Путина. Сейчас там идет заседание СНБО, реакция президента Зеленского будет в видеообращении", — заявил Никифоров.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

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