Попытка аннексии части Украины: стало известно, смотрел ли президент Зеленский выступление Путина

Президент Украины не смотрел выступление российского диктатора Путина, заявившего о попытке аннексии оккупированных украинских территорий.
В этот момент президент Украины участвовал в срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом в комментарии "Суспильному" сказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.
"В ОП не смотрели речь Путина. Сейчас там идет заседание СНБО, реакция президента Зеленского будет в видеообращении", — заявил Никифоров.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.
Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".
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