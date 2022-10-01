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Попытка аннексии: Украина обратилась в Международный суд в Гааге

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Попытка аннексии: Украина обратилась в Международный суд в Гааге

Фото: Associated Press

МИД Украины требует рассмотреть дело по существу как можно быстрее.

Попытки РФ аннексировать часть украинских территорий грубо нарушают приказ Международного суда ООН о временных мерах, изданный 16 марта этого года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По его словам, по этому поводу Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге.

“После попытки Путина осуществить аннексию Украина официально сообщила Международному суду, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно быстрее”, – написал Кулеба.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран выразили свое осуждение этого решения и свое несогласие.

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