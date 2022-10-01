Попытка аннексии: Украина обратилась в Международный суд в Гааге

МИД Украины требует рассмотреть дело по существу как можно быстрее.

Попытки РФ аннексировать часть украинских территорий грубо нарушают приказ Международного суда ООН о временных мерах, изданный 16 марта этого года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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По его словам, по этому поводу Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге.

“После попытки Путина осуществить аннексию Украина официально сообщила Международному суду, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно быстрее”, – написал Кулеба.

Запуск Putin's annexation attempts, Украина имеет официальный информационный Международный турнир Государства, що цей щабель блаженно violates його legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. Мы надеемся на то, чтобы стоять на случай, чтобы мерить как можно как можно. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран выразили свое осуждение этого решения и свое несогласие.

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