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Попытка аннексии Украины: Путин подписывает "договор" о вхождении украинских территорий в состав РФ

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Попытка аннексии Украины: Путин подписывает "договор" о вхождении украинских территорий в состав РФ

Фото: Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Российский диктатор в своем выступлении заявил, что результаты псефдореферендумов "известны". Он заявил, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская область "входят в состав РФ".

Об этом диктатор заявил во время своего выступления.

Диктатор цинично заявил, что голосование под "дулами автоматов" — это волеизъявление, прописанное в Уставе ООН. Путин в очередной раз прочитал "историческую лекцию" о фейковой "Новороссии" и "героях русской весны".

Диктатор в своей речи упомянул о боевиках, "погибших за русскую весну" — "Моторолу", Захарченко и других оккупантах и коллаборантах.

Напомним, стало известно, кто в РФ агитирует Путина применить ядерное оружие против Украины.

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