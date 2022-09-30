Попытка аннексии Украины: Путин подписывает "договор" о вхождении украинских территорий в состав РФ

Российский диктатор в своем выступлении заявил, что результаты псефдореферендумов "известны". Он заявил, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская область "входят в состав РФ".

Об этом диктатор заявил во время своего выступления.

Диктатор цинично заявил, что голосование под "дулами автоматов" — это волеизъявление, прописанное в Уставе ООН. Путин в очередной раз прочитал "историческую лекцию" о фейковой "Новороссии" и "героях русской весны".

Диктатор в своей речи упомянул о боевиках, "погибших за русскую весну" — "Моторолу", Захарченко и других оккупантах и коллаборантах.

Напомним, стало известно, кто в РФ агитирует Путина применить ядерное оружие против Украины.

Читайте также: