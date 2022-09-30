Попытка колонизировать Украину: Борис Джонсон обратился к диктатору Путину

Цивилизованный мир не позволит России колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы, а будет поддерживать украинских защитников в войне против оккупантов.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Владимир Путин, ваша речь — это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не вздрагивая, пока его страна не станет целой и свободной", – написал Джонсон.

Vladimír Putin ваш фраза является fraud and disgrace. World must never accept your sham referendums or your cruel and illegal attempt to colonise Ukraine. We stand with the people of Ukraine and will support them without flinching until their country is whole and free. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 30, 2022

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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