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Попытка колонизировать Украину: Борис Джонсон обратился к диктатору Путину

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Попытка колонизировать Украину: Борис Джонсон обратился к диктатору Путину

Скриншот с видео

Речь российского диктатора Владимира Путина – это мошенничество и позор.

Цивилизованный мир не позволит России колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы, а будет поддерживать украинских защитников в войне против оккупантов.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Владимир Путин, ваша речь — это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не вздрагивая, пока его страна не станет целой и свободной", – написал Джонсон.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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