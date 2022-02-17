"Попытка Кремля сфабриковать повод для вторжения": Трасс отреагировала на обострение на Донбассе

Британская министр сказала, что "это прямо из кремлевского сценария".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас заявила, что сегодняшние обстрелы на Донбассе свидетельствуют о попытке российских властей сфабриковать повод для вторжения в Украину.
Об этом дипломат написала в Сети в четверг, 17 февраля.
"Сообщения о якобы аномальной военной активности Украины на Донбассе – это вопиющая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Британия и дальше будет выступать против российской кампании дезинформации", – написала Трасс.
Напомним, с начала суток 17 февраля российские наемники 34 раза обстреляли украинские территории: большинство из артиллерии.
Один из снарядов российских боевиков попал в здание детского сада в Станице Луганской. Во время обстрела малыши находились в детском саду. Контузии подверглись две женщины.
В то же время российские СМИ активно распространяют фекйк о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.
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