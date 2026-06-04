Российские военные / © Associated Press

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Российские оккупанты пытаются окружить Лиман, чтобы возобновить наступление на Славянск и Краматорск, однако враг испытывает дефицит ресурсов и не добивается успеха. На Сумском и Харьковском направлениях захватчики тестируют оборону, готовясь к летней активизации.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Какая ситуация на фронте в Украине сейчас?

Сумское направление

Российские войска и дальше осуществляли локальные штурмовые действия на северных и северо-восточных подступах к Сумам, стремясь сформировать буферную зону вдоль государственной границы. В то же время подтвержденных успехов или продвижений противника не зафиксировано.

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Харьковское направление

На севере Харьковской области оккупанты продолжали проводить ограниченные наступательные действия, однако линия боевого соприкосновения осталась без изменений.

По информации украинских военных, противник сосредотачивает живую силу и технику вблизи Волчанска, готовясь к возможному усилению боевых действий в летний период. Сейчас российские силы проверяют украинскую оборону и пытаются выявить ее слабые участки.

Купянское направление

Российские подразделения предприняли попытку проникновения в районе Новоосиново, что к юго-востоку от Купянска. Украинские защитники своевременно обнаружили группу противника и нанесли по ней удар.

Боровское направление

Захватчики продолжали штурмовые действия, однако достичь продвижения не смогли. В то же время украинские подразделения проводили контратакующие мероприятия к югу от Боровой.

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Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов вблизи оккупированного Белолуцка на территории Луганской области.

Лиманско-Славянское направление

Российские войска пытались улучшить свои позиции и расширить присутствие в районе Лимана. В то же время украинские подразделения осуществляли контратаки и сохраняли контроль над рядом населенных пунктов вблизи города.

Аналитики обращают внимание, что российское командование фактически повторяет неудачную модель действий 2022 года, пытаясь окружить Лиман и создать предпосылки для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Несмотря на наращивание сил, противнику не удалось выполнить поставленные задачи — оккупанты сталкиваются с дефицитом ресурсов и мощным сопротивлением украинских сил.

Константиновское направление

Российские захватчики продолжали атакующие действия вблизи Константиновки и Дружковки, однако успеха не достигли. Украинские защитники проводили контрнаступательные мероприятия.

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Также поступают сообщения о военных преступлениях со стороны врага. В частности, оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гуманитарному эвакуационному автомобилю, а еще применили боеприпас с белым фосфором в районе Константиновки.

Добропольское и Покровское направления

Противник продолжал локальные наступательные действия, но без результативного продвижения.

Новопавловское и Александровское направления

Российская армия осуществляла ограниченные атаки, однако украинские военные удержали свои позиции.

Гуляйпольское направление

Враг проводил диверсионно-разведывательные и инфильтрационные мероприятия в районе Гуляйполя. Украинские бойцы своевременно выявляли и ликвидировали такие группы.

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Ореховское направление

В Запорожской области российская армия также пыталась действовать малыми группами в районе Степногорска, однако украинские военные нанесли удары по этим подразделениям.

Кроме того, Силы обороны продолжали поражать логистическую инфраструктуру противника. Среди целей, которые подверглись ударам, — сухогруз в порту Бердянска и топливозаправщик вблизи Приморска.

Херсонское направление

Российские войска и дальше осуществляли атаки в районе Антоновского моста к востоку от Херсона, однако никаких территориальных достижений не получили.

Крымское направление

Украинские защитники продолжили серию ударов по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности, была поражена радиотехническая навигационная система РБСН-4Н на аэродроме Саки вблизи Новофедоровки.

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Напомним, согласно предыдущему отчету ISW, ВСУ систематически уничтожают российские военные объекты на оккупированном юге и в Крыму, лишая врага безопасных тыловых районов. Украинские силы успешно поражают пункты управления, комплексы ПВО, суда Черноморского флота и ключевые логистические узлы, в частности железнодорожную инфраструктуру в Джанкое, что привело к остановке местной пассажирской станции и существенным задержкам в движении оккупантов.

К слову, как отмечает The Telegraph, украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре стали серьезным поражением для президента Владимира Путина, продемонстрировав способность Украины менять ход войны в свою пользу. Эти атаки, в частности на объекты вблизи Санкт-Петербурга, наносят РФ экономический ущерб, провоцируют дефицит топлива и политически унижают Кремль, разрушая иллюзию безопасности внутри страны-агрессора. В издании отмечают, что успешная адаптация украинского оружия для дальних ударов и усиление западной поддержки могут привести к стратегическому преимуществу Киева, тогда как любые территориальные уступки будут лишь стимулировать дальнейшую агрессию России.

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