Попытка прорыва россиян возле Волчанска закончилась разгромом: эксперт указал на важный нюанс

Российской армии не хватает современной бронетехники для применения на всех участках фронта.

На Харьковском направлении в районе села Старица возле города Волчанска, за которое ведутся ожесточенные бои, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск, но в результате произошло уничтожение колонны вражеской бронетехники.

Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что враг применял устаревшие советские танки Т-62.

Эксперт напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ было предположение, что эти танки россияне будут использовать только как эрзац-артиллерию, закапывая стационарной огневой точкой. Появление этих танков на поле боя, по его словам, указывает на то, что российская армия не хватает современной бронетехники для применения на всех участках фронта.

“Отмечается интересная тенденция – старые советские танки в основном концентрируют на Юге и Севере, более "новая" номенклатура отправляется преимущественно на Донецкий плацдарм. То есть очевиден дефицит в пропорциональном обеспечении типами ОБТ [основных боевых танков] групп войск”, — написал он.

По словам Коваленко, для "эпической битвы за Харьков" готовили танки, единственным преимуществом которых является их противоминная защита.

"Здесь их и перемалывают", — подытожил он.

Напомним, 9 мая этого года был зафиксирован очередной "круглый" показатель верифицированных потерь российских танков.

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