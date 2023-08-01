Попытка прорыва российской ДРГ на Черниговщине: в разведке назвали задачу врага

Россия усиливает активность своих ДРГ на северной и северо-восточной границах Украины.

Ночью 1 августа российская ДРГ пыталась прорваться через украинскую границу.

В ГПСУ рассказали, что обнаружили 4 диверсанта с помощью тепловизора. По оккупантам сразу открыли огонь на поражение, заставив отойти назад. Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и ВСУ.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что в последнее время наблюдается активность российских ВРГ, в том числе на северных границах.

Эта активность нередко сопровождается откровенно военными преступлениями, потому что часто объектами террора этих диверсантов становятся мирные жители и гражданская инфраструктура.

"А задачей, учитывая численность, является постоянное отвлечение украинских сил и средств на северную границу. И собственно продолжение того террора, который оккупанты осуществляют по отношению к украинцам разными способами: от террористических атак и сознательных ударов по объектам гражданской инфраструктуры до попыток прорывов", – подытожил Юсов.

Ранее сообщалось, что 27 и 28 июля вражеские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область.

Перед этим сообщалось о проникновении вражеской ДРГ на территорию Сумщины 3 июля. В результате атаки погибли двое гражданских.

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