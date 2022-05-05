"Попытка сделать что-то большое и гадкое": Арестович объяснил массированные ракетные удары российских оккупантов

Советник главы ОПУ считает, что атакой на украинскую железнодорожную инфраструктуру Россия проводит подготовку к еще одному большому наступлению.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил причины массированных ракетных обстрелов, которые в течение двух последних дней наносили российские оккупанты по инфраструктуре, обеспечивающей железнодорожные перевозки в Украине.

Об этом он говорил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович напомнил, что в среду, 4 мая, россияне очень активно наносили удары крылатыми ракетами по Николаеву, по Днепру и по Киевской области.

"Вчера было аналогично. Целили по электроподстанциям, обеспечивающим движение поездов по железной дороге. Понятно почему – потому что видят в поставках Запада реальную угрозу и пытаются их сорвать”, — заметил он.

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По словам Алексея Арестовича, такие атаки бывают перед какой-либо крупной военной операцией, поэтому можно ожидать от российской армии нового этапа так называемой "второй фазы наступления".

"Удары по инфраструктуре, причем стратегического масштаба, могут означать попытку сделать что-то большое и гадкое", — подчеркнул он.

Напомним, из-за ракетных обстрелов ряд поездов движется с задержкой.

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