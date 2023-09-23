"Попытка собрать несколько сотен тысяч смертников": эксперт спрогнозировал, чем закончится новая мобилизация в РФ

Эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко подсчитал количество россиян, призванных в армию во время "частичной" и скрытой мобилизации, и спрогнозировал неутешительную для Кремля ситуацию с протестами в случае попытки пополнить армию новым пушечным мясом.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его подсчетам, в начале полномасштабного вторжения в рядах контингента российских оккупационных войск находилось 250-300 тысяч, еще 300 тысяч или даже больше пополнили ряды оккупантов во время “частичной” мобилизации, объявленной в прошлом году Путиным, так называемая скрытая мобилизация позволила набрать в армию еще 100-200 тысяч..

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“Сейчас, как видим, все больше и больше становится протестов, и это они еще не начали мобилизацию, а мобилизацию нужно начинать, поскольку все меньше становится живой силы, которую можно задействовать на украинском фронте. Это единственный ресурс, который в России кажется неисчерпаемым, но он тоже быстро иссякает. Я думаю, что попытка собрать несколько сотен тысяч смертников еще раз — она угрожает очень и очень большими проблемами, которые сейчас будут у России с протестами российского местного населения", — подчеркнул Иван Варченко.

Напомним, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что президента РФ Владимира Путина к проведению новой мобилизации могут вынудить лишь большие потери и неудачи российской армии на фронте. От этого шага его сдерживает приближение президентских выборов, которые назначены в России на 2024 год.

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