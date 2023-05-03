"Попытки были": россияне действительно пытались убить командующего терробороной во время поездки в Бахмут

К счастью, генерал Танцюра жив и невредим и продолжает выполнять свои служебные обязанности.

Российские оккупанты действительно пытались убить командующего Сил терробороны, генерал-майора Игоря Танцюру во время его поездки в Бахмут.

Об этом заявил командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко, сообщает "Суспільне".

"Действительно, командующий сил ТрО посетил свои подразделения в крепости Бахмут, провел совещание с командирами воинских частей Сил территориальной обороны. Да, были попытки со стороны врага поразить командующего. Но поверьте: жив-здоров, невредим, как всегда, выполняет свои служебные обязанности. А Россия, как всегда, лжет", — рассказал Роман Грищенко.

Напомним, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра.

Однако Командование Сил территориальной обороны опровергло заявление главаря вагнеровцев.

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