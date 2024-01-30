Попытки наступления РФ на Купянском направлении: враг потерял десятки единиц техники – видео с поля боя

Оккупационные войска России на Купянском направлении сосредоточили около 44 тысяч бойцов. Враг подтягивает резервы, чтобы восполнить потери, которые оккупанты несут во время боевых действий. Вражеская армия РФ потеряла десятки единиц техники в Харьковской области.

Видео опубликовал блоггер Денис Казанский.

"Результат очередного мясного штурма, в результате которого на днях оккупантам удалось захватить руины очередного села", — прокомментировал он.

По подсчетам OSINT-аналитика Эндрю Перпетюа, в течение 21-26 января соотношение потерь тяжелой бронетехники РФ и Украины составляет 139 к 33.

Напомним, по данным аналитиков Deepstate, российские войска наступают на Купянском направлении и якобы захватили Табаевку в Харьковской области.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо пояснил, что войска РФ хотят захватить Табаевку Харьковской области, чтобы показать диктатору Путину и россиянам хоть какую-то "победу". По его словам, это село трудно контролировать из-за его расположения. Он также опроверг слухи о "взятии" оккупантами Табаевки. Там сейчас продолжаются бои. Враг несет потери как в живой силе, так и в технике.

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