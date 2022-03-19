"Попытки пиратства со стороны России": ВМС Украины среагировали на якобы заминирование моря

Это очередная попытка РФ оккупировать Черное и Азовское моря, заявила украинская сторона.

В ВМС Вооруженных сил Украины прокомментировали ситуацию в северо-западной части Черного моря и сообщения, распространяемые РФ в виде прибрежных сообщений.

Об этом идет речь в сообщении 19 марта.

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Напомним, ранее стало известно, что РФ заминировала морские пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это украинские мины. В частности, в документе капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева утверждается, что якобы украинские ВМС установили якорные мины на подходах к своим портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южное – но из-за шторма они оторвались и сейчас представляют угрозу для судоходства в северо-западной части моря.

"Указанный морской участок является зоной ответственности Украины и распространять соответствующие уведомления на этом участке, согласно действующему международному законодательству, имеет право исключительно наша страна", – ответили на это украинские Военно-морские силы.

Там добавили, что оповещение обеспечивается через станцию "НАВТЕКС Одесса", которая является единственным легитимным информационным источником.

"Очередные попытки морского и информационного пиратства на море со стороны РФ, распространяющей дезинформацию через свои радиостанции "НАВТЕКС", являются лишь подтверждением общеизвестного и доказанного тезиса, что Россия является страной-оккупантом, пытающейся оккупировать не только сухопутную территорию Украины, но и акваторию Черного и Азовского морей", – говорится в сообщении ВМС Украины.

Там также выразили недоумение апеллированием России к Гаагской конвенции 1907 г. "Об установлении подводных, автоматически детонирующих от прикосновения мин", которую РФ, "как и царская Россия", не подписала и не ратифицировала.

Напомним, 18 марта заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич сообщил, что основные направления, откуда на территорию Украины прилетают вражеские ракеты – это Беларусь и Черное море.