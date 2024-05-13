Попытки россиян захватить Волчанск: в ISW объяснили причастность Запада к событиям в городе

Наступление Вооруженных сил Российской Федерации на Волчанск в Харьковской области является следствием "молчаливой политики" Запада по поводу невозможности использования ВСУ предоставленных систем для ударов по военным целям в РФ.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете.

"Российские наступательные усилия по захвату Волчанска в значительной степени являются следствием молчаливой политики Запада о том, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России", — говорится в сообщении.

Аналитики заметили, что противник пытается окружить Волчанск, он приближается к городу через Бугроватку, Старицу и Избицкое и через Волчанские Хутора. В частности, в случае захвата любого из этих населенных пунктов враг может перерезать украинские наземные линии связи к Волчанску.

Оккупанты чаще обстреливают мосты через близлежащие водоемы, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов. По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, Волчанск стал основным российским ударом на северном Харьковском направлении, враг хочет обойти населенный пункт с юго-запада и юга. Он подчеркнул, что россияне получили "много возможностей" из-за близости Волчанска к границе с РФ, в частности, противник может совершать операции ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата, может обеспечить контроль и огневую поддержку без перемещения артиллерии, быстро доставлять горючее и оружие на передовую.

Напомним, Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении оперативная ситуация остается сложной и динамично меняется. Продолжаются бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе пяти батальонов и не считается с собственными потерями.

Читайте также: