Попытки россиян защитить Крымский мост: в ВМС рассказали о действиях оккупантов

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что "нет таких заборов, которые мы не преодолеем".

Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост, строя систему заграждений и усилив охрану конструкции с помощью судов.

Об этом пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Так, российские захватчики усилили охрану Крымского моста. Для этого враг привлек шесть катеров и пять кораблей пограничной службы ФСБ России.

"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они (оккупанты – ред.) строят систему заграждений – в первую очередь боновые заграждения", – рассказал Плетенчук.

В то же время, спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что "нет таких заборов, которые мы не преодолеем".

Кстати, военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что с помощью одних лишь беспилотников уничтожить Крымский мост не удастся. Он также назвал оружие, способное выполнить такую задачу.

Читайте также: