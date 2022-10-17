"Пора положить конец ru-лицемерию" – Подоляк заявил, что РФ должна быть изгнана со всех международных площадок

Подоляк подчеркнул, что президент России не может сидеть за одним столом с лидерами G20.

Россия после обстрелов критической инфраструктуры Украины и объявления мобилизации не может сидеть за столом с лидерами G20.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", – говорится в сообщении.

Встречи глав стран G20 в ноябре

Проведение 17-й встречи глав государств Группы двадцати (G20) запланировано на 15-16 ноября этого года в Индонезии на острове Бали.

Президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на заседание G20. Президент Украины поблагодарил индонезийского главу Джоко Видодо, но его участие в мероприятии зависит от присутствия там главы Российской Федерации.

По информации МИД, Индонезия продолжает поддерживать связь с руководителями Украины и России. Однако она подчеркнула, что положение дел в мире быстро меняется.

В МИД России заявили, что Путин согласился принять участие в саммите G20. Формат участия пока неизвестен.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла встречаться с президентом-диктатором России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

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