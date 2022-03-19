"Пора встречаться": Зеленский настаивает на переговорах и хочет, чтобы его услышали в Москве

Президент сообщил, что на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и Юге украинская армия остановила оккупантов.
Украинские военные остановили оккупационные войска почти по всем направлениям.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 19 марта.
По его словам, продолжаются тяжелые бои в Харьковской области, особенно тяжелые под Изюмом.
"Российские войска бросили туда уже даже людей из учебных центров. Абсолютно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдерживают и полчаса в бою", — отметил глава государства.
Зеленский сообщил, что на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и Юге украинская армия остановила оккупантов. Он обратил внимание, что первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился.
"И чувствуется, что они не знают, что еще можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины", — говорит президент.
Глава государства подчеркнул, что враг наносит постоянные удары по гражданскому населению с ракет, авиабомб, обстреливает из "Градов", "Ураганов", разрушает невоенную инфраструктуру – жилые дома, больницы, школы, церкви.
Президент убежден, что эта тактика военных РФ:
- усугубляет ситуацию для российского государства,
- приводит к новым разрушительным санкциям,
- побуждает новых участников присоединяться к украинской антивоенной коалиции,
- позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными.
Переговоры
"Переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок", — считает Зеленский
Он подчеркнул, что Украина всегда настаивала на переговорах и не только в течение 23 дней вторжения.
"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", — подытожил президент Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу поддержки украинцев, покинувших свои дома из-за боевых действий.
Читайте также:
- Зеленский назвал страны, перед парламентами которых выступит с речами в ближайшие дни
- Зеленский поручил чиновникам помочь украинцам, выехавшим от войны за границу
- Зеленский назвал "единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок"