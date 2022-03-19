"Пора встречаться": Зеленский настаивает на переговорах и хочет, чтобы его услышали в Москве

"Пора встречаться": Зеленский настаивает на переговорах и хочет, чтобы его услышали в Москве

Президент сообщил, что на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и Юге украинская армия остановила оккупантов.

Украинские военные остановили оккупационные войска почти по всем направлениям.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 19 марта.

По его словам, продолжаются тяжелые бои в Харьковской области, особенно тяжелые под Изюмом.

"Российские войска бросили туда уже даже людей из учебных центров. Абсолютно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдерживают и полчаса в бою", — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и Юге украинская армия остановила оккупантов. Он обратил внимание, что первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился.

"И чувствуется, что они не знают, что еще можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины", — говорит президент.

Глава государства подчеркнул, что враг наносит постоянные удары по гражданскому населению с ракет, авиабомб, обстреливает из "Градов", "Ураганов", разрушает невоенную инфраструктуру – жилые дома, больницы, школы, церкви.

Президент убежден, что эта тактика военных РФ:

усугубляет ситуацию для российского государства,

приводит к новым разрушительным санкциям,

побуждает новых участников присоединяться к украинской антивоенной коалиции,

позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными.

Переговоры

"Переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок", — считает Зеленский

Он подчеркнул, что Украина всегда настаивала на переговорах и не только в течение 23 дней вторжения.

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", — подытожил президент Украины.