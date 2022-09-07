"Пора захватчикам готовиться к заплыву": Минобороны спрогнозировало "жаркую погоду" в Крыму

Министерство обороны Украины прогнозирует в оккупированном Крыму "жаркую погоду".
Минобороны предложило российским оккупантам "готовиться к заплыву", чтобы доплыть в Сочи или Ельск.
Об этом говорится в сообщении Минобороны в Twitter
"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть в Сочи или Ельск, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", — говорится в сообщении.
Погода в связи с тем, что он готов к тому, чтобы быть очень горячим в Кримеа.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022
Это время для rus invaders to prepare for swim. Это так много прокладки для плавления в Сочи или Ейск.
В конце концов, Guinness Book of World Records может включать новый рекорд для долгосрочного охлаждения.
Напомним, в ВСУ признали, что наносили удары по аэродромам во временно оккупированном Крыму.
Также у Зеленского советуют россиянам забираться из украинского Крыма.
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