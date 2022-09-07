"Пора захватчикам готовиться к заплыву": Минобороны спрогнозировало "жаркую погоду" в Крыму

Минобороны предложило российским оккупантам "готовиться к заплыву", чтобы доплыть в Сочи или Ельск.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Twitter

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть в Сочи или Ельск, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", — говорится в сообщении.

Погода в связи с тем, что он готов к тому, чтобы быть очень горячим в Кримеа.

Это время для rus invaders to prepare for swim. Это так много прокладки для плавления в Сочи или Ейск.

В конце концов, Guinness Book of World Records может включать новый рекорд для долгосрочного охлаждения. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022

Напомним, в ВСУ признали, что наносили удары по аэродромам во временно оккупированном Крыму.

Также у Зеленского советуют россиянам забираться из украинского Крыма.

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