Поражающие истории: двое десантников из 79 ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов во время штурма

Два десантника из штурмовой группы 79 ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов на Донецком направлении.

Об этом они сообщили на официальной странице Facebook.

По информации бригады, наши бойцы подошли вплотную к одной из российских позиций, сбившейся в тесный блиндаж, как крысы и не высовывали нос из укрытия. Это все произошло после удачной отработки дронами, украинскими военными, по оккупантам.

"Таким образом двум штурмовикам 79 удается достичь абсолютной внезапности — они бросают гранаты прямо к входу во вражеский блиндаж", – говорится в сообщении.

В 79 ОДШБр заявили, что испуганные оккупанты тут же бросили оружие и подняли руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было 14 окупантов.

"На уникальных кадрах из ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа", — подытожили в бригаде.

История удивительного штурма

Напомним, в Донецкой области в боях за село Ивановка привлекли танки, которые отправили выбивать российскую пехоту. В 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригаде показали эту работу.

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