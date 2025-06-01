Поражен 41 российский самолет: подробности спецоперации "Паутина" (фото)

Дроны СБУ, которые поразили российские аэродромы / © ТСН

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Спецоперацию «Паутина», в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в украинской спецслужбе.

По словам наших собеседников, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

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СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

ТСН.ua получил уникальные фото, где видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

© ТСН

© ТСН

© ТСН

© ТСН

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

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Контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив украинской спецслужбы.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была осуществлена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, которые вылетали прямо из фур, припаркованных возле заправок