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Поражен 41 российский самолет: подробности спецоперации "Паутина" (фото)
Участники этой исторической спецоперации уже давно вернулись в Украину, атака происходила дистанционно.
Спецоперацию «Паутина», в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
Об этом сообщили источники ТСН.ua в украинской спецслужбе.
По словам наших собеседников, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.
СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.
В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
ТСН.ua получил уникальные фото, где видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.
Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.
Контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив украинской спецслужбы.
Напомним, в воскресенье, 1 июня, была осуществлена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, которые вылетали прямо из фур, припаркованных возле заправок