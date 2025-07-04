В России атакованы предприятия, производящие критические компоненты для вражеской армии / © скриншот с видео

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На территории России в ночь на 4 июля были атакованы военные объекты, в частности в Московской и Ростовской областях.

В частности, поражен Азовский оптико-механический завод. Это ключевой поставщик оружия для РФ. Предприятие поставляло прицелы и тепловизоры для всей российской бронетехники, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«Несмотря на сложную ночь, есть и приятные новости. В России были атакованы объекты, в частности в московской и ростовской областях. Произошло поражение Азовского оптико-механического завода. Это предприятие производит критические компоненты для армии РФ: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации», — написал он.

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Коваленко отметил, что именно на Азовском оптико-механическом заводе собирают «глаза» для российской бронетехники.

Напомним, в России беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области. В Ростовской области зафиксированы попадания в нескольких городах. В городе Азов, предварительно, раздавались взрывы на территории оптико-механического завода. Повреждены несколько автомобилей, выбиты окна в жилых домах, а обломки одного из дронов упали на местный стадион. Кроме того, дроны атаковали Сергиево-Посадский округ под Москвой.

Дата публикации 08:16, 04.07.25 Количество просмотров 36 Беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области РФ