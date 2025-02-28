Поражен передовой пункт управления окупантов в Херсонской области: ГУР сообщило детали удара

Удар разведчики нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника.
Поражен передовой пункт управления оккупантов в Херсонской области.
Главное управление разведки Минобороны сообщило детали удара.
"26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов — 14 армейского корпуса с РФ", — говорится в сообщении.
Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника.
Напомним, что россияне пытаются атаковать Днепровские острова в Херсонской области, но закрепиться на этих клочках суши им не удается. Силы обороны Украины держат острова под огневым контролем.
Читайте также :