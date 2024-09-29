Поражение арсенала в Волгоградской области РФ: в Генштабе сообщили об уничтожении иранских ракет

На территории арсенала пожар и детонация боеприпасов.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение арсенала ракетно-артиллерийского вооружения российской армии возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ, расположенного примерно в 700 км от линии фронта.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 29 сентября, сообщении.

По информации Генштаба, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

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“Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем, наши подразделения успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что операцию провели в ночь на 29 сентября Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

Напомним, арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда возле поселка Котлубань Волгоградской области России был атакован 120 дронами.

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