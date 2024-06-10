Поражение истребителей Су-57: в ГУР рассказали об истерической реакции Путина

В России, на территории аэродрома "Ахтубинск", в Астраханской области впервые были поражены два российских многоцелевых истребителя Су-57. Также есть информация о безвозвратных потерях, о раненых среди личного состава окупантов.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, как на эту новость отреагировал диктатор Владимир Путин.

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Замечательные новости – Путин в бешенстве, есть информация, что реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая. Су-57 они пытались прятать и оберегать. Даже в воздушное пространство Украины Су-57 не попадали, потому что боялись сбития", - рассказал он.

Юсов также добавил, что Россия завышала характеристики самолета Су-57 в целях продаж и присутствия на международном рынке вооружений.

"Собственно, не уберегли. Тем не менее, они действительно использовались для нанесения ракетных ударов по украинским гражданским объектам, по мирной инфраструктуре, поэтому вполне заслуженно такое наказание произошло. Действительно, есть информация о возможном поражении двух Су-57 и также погибших и раненых оккупантов, которые были на данный момент на аэродроме", - резюмировал Андрей Юсов.

Напомним, Евлаш объяснил, насколько критично для России уничтожение истребителей Су-57.

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