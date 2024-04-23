Поражение корабля "Коммуна" в Севастополе – появились спутниковые фото

ВСУ поразили российское судно "Коммуна" в оккупированном Севастополе.
Украинские военные поразили российское судно "Коммуна" во временно оккупированном Севастополе. Как отметил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, судно до последнего выполняло задание и имело на борту соответствующее оборудование, подводные дроны.
Россияне использовали "Коммуну", в частности для поиска элементов на месте затопления крейсера "Москва", интересовавших руководство Черноморского флота.
OSINT-аналитик MT Anderson показал спутниковые фото корабля "Коммуна" за 20 апреля (до ракетного удара) и 22 апреля (на следующий день после удара).
"Коммуна", похоже, не получила значительных повреждений, а также не изменила свою позицию возле пирса", — говорится в сообщении.
В то же время, большой десантный корабль проекта 775 и сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", стоявшие рядом с "Коммуной", теперь перемещены в другие места.
Кроме того, рядом с "Коммуной" появился разведкорабль "Иван Хурс", который с конца марта стоял на ремонте в 13-м СРЗ ЧФ в Килен-бухте. "Иван Хурс" был поврежден во время ракетной атаки в ночь на 24 марта.
Напомним, военные ВСУ сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России – какие корабли повреждены.
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