Поражение корабля "Коммуна" в Севастополе – появились спутниковые фото

Украинские военные поразили российское судно "Коммуна" во временно оккупированном Севастополе. Как отметил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, судно до последнего выполняло задание и имело на борту соответствующее оборудование, подводные дроны.

Россияне использовали "Коммуну", в частности для поиска элементов на месте затопления крейсера "Москва", интересовавших руководство Черноморского флота.

OSINT-аналитик MT Anderson показал спутниковые фото корабля "Коммуна" за 20 апреля (до ракетного удара) и 22 апреля (на следующий день после удара).

"Коммуна", похоже, не получила значительных повреждений, а также не изменила свою позицию возле пирса", — говорится в сообщении.

Судно "Коммуна" в порту Севастополя после атаки ВСУ / Фото: OSINT-аналитик MT Anderson

В то же время, большой десантный корабль проекта 775 и сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", стоявшие рядом с "Коммуной", теперь перемещены в другие места.

Кроме того, рядом с "Коммуной" появился разведкорабль "Иван Хурс", который с конца марта стоял на ремонте в 13-м СРЗ ЧФ в Килен-бухте. "Иван Хурс" был поврежден во время ракетной атаки в ночь на 24 марта.

Напомним, военные ВСУ сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России – какие корабли повреждены.

Читайте также ведущие новости дня: