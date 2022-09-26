Поражение на фронте может заставить Путина применить ядерное оружие против Украины – западный аналитик

Угрозы Путина вряд ли осуществятся, однако союзники Киева усиливают ядерную бдительность и сдерживание.

Вероятность использования Россией ядерного оружия может стать точкой, в которой интересы Украины и США разойдутся.

Об этом пишет в The New York Times американский автор и обозреватель Росс Даутт.

Он считает, что объявленная Путиным мобилизация несколько отодвинула ядерную угрозу, ведь она означает, что Кремль ужесточает использование более конвенционных средств ведения войны. В то же время ядерная угроза — это последнее средство, которое Россия может использовать в случае безысходности, ведь вариант поражения Путин до сих пор не рассматривает.

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"В определенный момент войны РФ может оставить себе единственный выбор — применить ядерное оружие или признать поражение. Последствия такого решения были бы ужасающими и для мира, и для России — для нее это будет война с НАТО, крах экономики и полная изоляция. Поэтому вероятность ядерной угрозы остается не слишком высокой", — пишет автор.

Проблема в том, что даже условные 20% вероятности нарушения ядерного табу - все равно ужасный показатель. Киев может быть готов принять такой риск, ведь на кону — вопрос самого существования Украины, однако для Америки может наступить время воздержания и возвращения к поискам дипломатического решения, считает Даутт.

Ранее стало известно, что западные столицы разрабатывают планы действий на случай, если Путин распорядится нанести ядерные удары по Украине.

Все они считают, что угрозы Путина вряд ли осуществятся, однако союзники Киева усиливают ядерную бдительность и сдерживание.

Логистика развертывания ядерного оружия сложна и требует много времени, поэтому западные разведывательные спутники могут легко обнаружить эти действия. Прежде чем дойти до фактического применения оружия, нужно сделать несколько шагов. Зафиксировав их, Запад сможет скорректировать свой план действий.

Некоторые военные эксперты заявили, что плохая координация российских вооруженных сил предполагает, что ядерные удары не могут оказать существенного влияния на конец войны.

"Вам нужна какая-то интеграция с вашими обычными силами, хотите ли вы остановить атаку или перейти в наступление. Россияне не доказали, что могут это сделать", — сказал Павел Будвиг, старший научный сотрудник Института исследований в области разоружения Организации Объединенных Наций.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Об этом США предупредили Кремль.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Владимир Путин всерьез рассматривает вариант начать ядерную войну. Вполне возможно, что РФ применит ядерное оружие по территории Украины.

Что такое тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара.

Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков.

Наименьшее тактическое ядерное оружие может быть меньше килотонны (производить эквивалент тысячи тонн взрывного тротила). Самые большие из них могут достигать 100 килотонн.

Стратегическое ядерное оружие больше (до 1 000 килотонн) и запускается с большого расстояния.

Для сравнения, атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, имела мощность 15 килотонн.

Запад приводит ядерное оружие в боевую готовность

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