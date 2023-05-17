"Поражение Patriot": в Воздушных силах загадочно ответили на информацию СМИ

У Воздушных сил ВСУ отреагировали на распространенную в иностранных СМИ информацию о якобы повреждении системы ПВО Patriot российской ракетой "Кинжал" в ночь на 16 мая. В частности, общественности советуют "не беспокоиться о судьбе Patriot".

Информацию в СМИ в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, автоматический режим позволяет Patriot без вмешательства сбивать воздушные цели. Так было ночью 16 мая.

"С технической точки зрения, Patriot – это комплекс, батарея, дивизион. Все по-разному называют, но не могут понять, из чего состоит ПВО. Это командный пункт, в котором сидит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушной обстановке". в зоне своей ответственности. Таким образом, отрабатывают по целям. Может работать в автоматическом и полуавтоматическом режиме", — ответил Игнат.

Также в комплекс входит радар, "который, разумеется, находится в отдалении". Игнат рассказал, что также в него входит до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортных контейнера. Они также расположены на определенном расстоянии и снабжают пуски ракет.

Учитывая такую особенность этого средства ПВО, отмечает Юрий Игнат, уничтожить систему одним "Кинжалом" невозможно.

"Поэтому все, что они (армия России — Ред.) рассказывают, пусть останется в эфире их пропаганды", — добавил он.

"Поражение ЗРК Patriot"

В РФ заявили, что в ходе ночной ракетной атаки 16 мая якобы была уничтожена система ЗРК Patriot. По словам спикера российского Минобороны Игоря Конашенкова, "Кинжал" попал по Patriot. В украинском ведомстве высмеяли подобное заявление россиян.

Издание CNN со ссылкой на чиновника из США опубликовало информацию о том, что россияне могли повредить ЗРК, но точно ничего не уничтожили. По его словам, в Вашингтоне по-прежнему оценивают степень повреждения системы.

Тем временем Белый дом официально ничего не подтвердил. По словам представителя по нацбезопасности Джона Кирби, если бы системе были нанесены повреждения, требовавшие ремонта за пределами Украины, тогда США бы с этим помогли.

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