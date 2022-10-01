Поражение РФ в Лимане: Кадыров в отчаянии обвинил генерал-полковника Лапина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в потере российской армией Лимана виноват лично генерал Александр Лапин, руководивший обороной.

Об этом пишет The Insider.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", — посетовал Кадыров.

Глава Чечни также назвал Лапина бездарью и заявил, что его покрывают наверху руководители в Генштабе, и что Лапина нужно разжаловать до рядового военного.

"Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо", — сказал Кадыров, добавив, что Александр Лапин получил звезду героя России за захват Лисичанска, хотя фактически его там и рядом не было.

Генерал-лейтенант Александр Лапин недавно был назначен командующим группировкой войск "Центр".

Напомним, в России впервые прокомментировали потерю Лимана, являющегося важным стратегическим городом для освобождения других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести свои войска на "более выгодные позиции".

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