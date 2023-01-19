Поражение России в войне: Медведев пугает ядерной войной, а патриарх Кирилл – "концом света"

Ближайшие соратники Путина все чаще признают в публичных заявлениях, что Россия может проиграть на поле боя. Именно поэтому они пугают мир апокалиптическими сценариями.

В четверг, 19 января, заместитель председателя Совбеза РФ и преданный приспешник Путина Дмитрий Медведев предупредил НАТО, что поражение России в Украине может спровоцировать ядерную войну. В тот же день в праздничной проповеди на Крещение глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) заявил, что придет конец света, если Запад попытается уничтожить Россию.

Как сообщает Reuters, такая апокалиптическая риторика имеет целью сдержать возглавляемый США военный альянс НАТО от большего вовлечения в войну накануне встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн для обсуждения отправки Киеву дополнительного оружия.

"Поражение ядерного государства в обычной войне может спровоцировать ядерную войну", — прозрачно намекнул Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что лидеры оборонных ведомств, которые должны встретиться на авиабазе Рамштайн в Германии для обсуждения поддержки Украины, должны подумать о рисках своей политики.

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"Ядерные государства никогда не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба", — предупредил Медведев.

Подобным тоном предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл сказал в проповеди на Богоявление, что попытка уничтожить Россию означала бы конец света.

"Мы молимся Господу, чтобы он привел сумасшедших к разуму и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света", — пафосно и лицемерно изрек он.

Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл после литургии в новом Князь-Владимировском храме, который строился на средства Росгвардии, буквально зацитировал один из пунктов военной доктрины РФ, позволяющий применять ядерное оружие.

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