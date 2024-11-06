Поражение российских кораблей в Каспийском море: момент попадания попал на видео

В Сети появилось видео попадания беспилотников ГУР МОУ в корабли российской флотилии в Каспийском море. Атака была совершена утром 6 ноября на расстоянии около 1,5 тысяч км от украинской границы.

Полет дронов над городом Каспийск в Дагестане сняли очевидцы.

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На кадрах видно, как беспилотник спокойно пролетает над вышедшими в море военными кораблями и бьет в те, что остались пришвартованными.

В результате ударов дронов украинской разведки были поражены по меньшей мере два ракетных корабля. Также могли быть повреждены малые ракетные корабли проекта 21631.

Поражение российских кораблей в Каспийском море: момент попадания

Напомним, в российских пабликах сообщали, что Каспийск был атакован украинским дроном А-22 "Летучая лиса". В городе раздалась стрельба, вероятно, из-за попыток сбить дроны. Местные жители услышали два взрыва.

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