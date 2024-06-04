Поражение С-300 в Белгородской области: эксперт Мусиенко ответил, отведет ли РФ свои системы ПВО от границы

Силы обороны с РСЗО Himars поразили на территории Белгородской области ЗРК С-300 и С-400, что РФ использует как для атак по Харьковщине, так и для работы против украинских воздушных целей. И таких ударов станет больше, ведь расположение комплексов С-300 и С-400 на Белгородщине является одной из приоритетных целей для Сил обороны Украины.

Об этом "УНИАН" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Эти комплексы используют для нанесения ударов по Харькову и Харьковщине, а также по назначению – они выполняют задачи по прикрытию неба. И так, нужно открыть возможность для работы нашей авиации, наших самолетов, которые могут отрабатывать ракетами со Storm Shadow и SCALP-G", – сказал он.

По словам эксперта, такие атаки по враждебным средствам ПВО будут продолжаться. И не исключено, что после этого последуют удары ракетами Storm Shadow и SCALP-G еще дальше вглубь российской территории.

А если РФ уведет свои системы ПВО как можно дальше от границы, то это улучшит ситуацию для украинской армии и гражданских.

"Это ведь и есть наша ключевая задача, чтобы они как можно дальше отвели свои С-300 и С-400 вглубь своей территории. Чтобы они по дальности не могли достать ракетами, например, по Харькову, чтобы они не могли контролировать определенную зону в районе Харьковской области, чтобы более свободно действовала наша авиация. Поэтому если они уведут свои системы, нас это тоже вполне устраивает", — пояснил эксперт.

Напомним, ВСУ накануне, 1 или 2 июня, вероятно, с применением американских систем HIMARS нанесли удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области.

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