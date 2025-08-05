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Поражение самолетов россиян уже стало одной из визиток Службы Безопасности Украины.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя очередные успешные удары по аэродромам врага в оккупированном Крыму.

Эксперт подчеркивает, что никто не повлиял на авиацию врага, как Служба Безопасности.

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«Операция „Паутина“, с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами, уже вошла во все учебники. Однако в Службе не останавливаются и продолжают уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Под руководством Василия Малюка СБУ разработала целую стратегию использования беспилотников для разных задач — на поле боя и в глубоком тылу России. СБУ сегодня является локомотивом инновационных и новаторских решений в Силах Обороны», — акцентирует политолог.

Экс-нардеп считает, что ключевым в операции является не денежный ущерб врагу, а уничтожение военного потенциала РФ.

«Один самолет Су-30СМ стоит в среднем от 35 до 50$ млн. Но самое главное уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы и бить по нашим позициям на фронте. Из-за успешных операций СБУ, враг испытывает огромные проблемы, как с авиапарком, так и соответствующим оборудованием. Российская промышленность не способна быстро восстановить то, что российская армия теряет удары нашей спецслужбы», — пишет Черненко.

«Глава СБУ очерчивает одну из целей Службы так: враг и его техника не могут чувствовать себя защищены ни в одном углу России или оккупированной территории. Когда-то у россиян был распространен мем о „визитке Яроша“, которую пропагандисты находили везде, где могли. Теперь дроны СБУ приносят на каждый российский аэродром „визитку Малюка“. И эти вполне реальные „взрывные визитки“ россиянам очень не нравятся», — резюмирует политолог.

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Ранее стало известно, что беспилотники ЦСО «А» СБУ «посетили» военный аэродром «Саки» — ключевую авиабазу россии для операций в Черном море. В результате полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один поврежден. Также поражены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.