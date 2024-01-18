Поражение Украины в войне будет иметь глобальные последствия: в Bloomberg оценили угрозу миру

Война РФ и Украины, "когда-то казавшаяся спасением глобального строя", может просто ускорить его эрозию.

Если США прекратят поддержку Украины в войне с Россией, Киев может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия. Оно продемонстрирует, что демократиям не хватает выносливости для предотвращения экспансионистской автократии.

Об этом в статье для Bloomberg пишет обозреватель, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брэндс.

Силы Путина укрепились

Автор публикации отметил, что по состоянию на начало 2024 года силы президента РФ Владимира Путина укрепились, перспективы Украины неопределенные, и война, наконец, может обернуться поражением, а не победой демократического мира.

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Западные санкции против РФ больше не выглядят чудо-оружием. Российская экономика в 2022 году сократилась всего на 2,2% и возобновила рост в 2023 году. Ее торговля была перенаправлена в Азию, а финансовые, технологические и торговые отношения с Китаем процветают. Другие государства, такие как Турция и ОАЭ, помогают России смягчить ее экономическую изоляцию.

"Конечно, цена конфликта усилила экономический дисбаланс в России. Но в ближайшем будущем нет никакой перспективы развала экономики или военной машины, которую она поддерживает", – убежден Брендс.

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Он также выразил мнение, что Россия может выйти из войны против Украины "гипермобилизованным, гиперлиберальным ревизионистским государством с большим резервом подготовленных военных кадров и глубоким чувством обиды на Запад".

"Это рецепт проблем на восточном фронте НАТО, а также увеличение глобальных требований к американскому военному могуществу", — предостерег автор статьи.

Поражение Украины в войне с РФ – угроза миру

Он подчеркнул – если США в конце концов бросят Украину, она может потерпеть военное поражение, которое будет иметь глобальные последствия, продемонстрировав, что демократиям не хватает выносливости, чтобы предотвратить экспансионистские автократии – будь то Россия Путина, Китай Си, Северная Кора Кима или Иран Хаменеи – от навязывания их воли мира.

"Если США и их союзники смогут найти в себе силу и готовность довести Украину до приемлемого результата – такого, который сделает ее экономически жизнеспособной и обороноспособной в военном смысле – конфликт может носить в основном конструктивный характер. Если они не смогут этого сделать, война, когда-то казавшееся спасением глобального строя, может просто ускорить его эрозию", – говорится в материале.

Напомним, накануне во время выступления в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание с помощью для государства может привести к большому кризису для всей Европы. Россия сможет захватить Украину. А в случае поражения Украины разразится война РФ с НАТО.

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