Поражение в Кронштадте могло стать роковым: что показали снимки корвета «Бойкий»

Корвет "Бойкий" / © Defense Express

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Российский ракетный корвет проекта 20380 «Бойкий», находившийся в сухом доке в Кронштадте, получил критические повреждения после атаки украинских беспилотников. Анализ спутниковых снимков свидетельствует о том, что корабль, вероятно, уже не подлежит восстановлению.

Соответствующие спутниковые снимки сухого дока в Кронштадте обнародовал исследователь MT Anderson.

На фото видно полное уничтожение надстройки и значительную деформацию корпуса в районе кормовой структуры, где расположены выхлопные системы. Это может свидетельствовать о влиянии очень высоких температур, которые распространялись с внутренних отсеков корабля.

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Вероятно, повреждения получили также выхлопные каналы. Внутреннее пространство корвета существенно выгорело: под действием высокой температуры радарная мачта и элементы палубы провалились внутрь корпуса.

Спутниковые снимки корвета после попадания. / © military.com

На мачте корвета размещались антенны радиолокационных станций для обнаружения воздушных и надводных целей, средства связи, ходовые огни и элементы системы государственного распознавания «свой-чужой». В частности, на кораблях этого проекта устанавливают РЛС общего обнаружения "Фуркэ-2" и РЛС целеуказания ракетного вооружения "Монумент-А".

На полное выгорание внутренних помещений также указывают многочисленные следы обугливания вдоль кормовой надстройки и в районе вертолета.

По оценке MT Anderson, характер и масштабы повреждений свидетельствуют, что восстановление корвета невозможно.

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Что известно о корвете «Бойкий»

Бойкий — многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 в составе Балтийского флота ВМФ РФ. Он предназначен для действий в ближней морской зоне.

Корабль был заложен 27 июля 2005 года в Санкт-Петербурге. На воду он был спущен в апреле 2011 года, а в состав российского флота он вошел в мае 2013 года. Портом приписки является Балтийск в Калининградской области.

«Бойкий» является третьим корветом проекта 20380 и относится к серии кораблей типа «Стерегущий». Его водоизмещение составляет около 2200 тонн, максимальная скорость – до 27 узлов, автономность плавания – до 15 суток. Экипаж корабля состоит из 100 человек, в том числе 14 офицеров.

Вооружение корвета включает в себя 30-мм артиллерийские установки АК-630, 100-мм артиллерийскую установку А-190 и зенитные ракетные комплексы «Редут». Противокорабельные возможности корабля обеспечивает ракетный комплекс «Уран» с восемью противокорабельными крылатыми ракетами Х-35 с дальностью поражения до 260 км.

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Также корвет оснащен противолодочным комплексом "Пакет-НК" с двумя четырехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27.

Что известно об атаке

Ранним утром украинские беспилотники поразили российский ракетный корвет на территории Кронштадтской военно-морской базы в Санкт-Петербурге.

На момент атаки корабль находился в сухом доке имени Велещинского, где проходил плановый ремонт, начатый в феврале 2026 года.

Опубликованные видеозаписи свидетельствуют, что корвет был поражен, по меньшей мере, двумя украинскими ударными беспилотниками. После попадания на корабле вспыхнул масштабный пожар. Дым от нее местные жители видели в нескольких километрах от места происшествия.

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