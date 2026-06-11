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Поражение в Кронштадте могло стать роковым: что показали снимки корвета «Бойкий»
После атаки украинских дронов корабль выгорел изнутри, а его корпус и надстройка подверглись критическим разрушениям.
Российский ракетный корвет проекта 20380 «Бойкий», находившийся в сухом доке в Кронштадте, получил критические повреждения после атаки украинских беспилотников. Анализ спутниковых снимков свидетельствует о том, что корабль, вероятно, уже не подлежит восстановлению.
Соответствующие спутниковые снимки сухого дока в Кронштадте обнародовал исследователь MT Anderson.
На фото видно полное уничтожение надстройки и значительную деформацию корпуса в районе кормовой структуры, где расположены выхлопные системы. Это может свидетельствовать о влиянии очень высоких температур, которые распространялись с внутренних отсеков корабля.
Вероятно, повреждения получили также выхлопные каналы. Внутреннее пространство корвета существенно выгорело: под действием высокой температуры радарная мачта и элементы палубы провалились внутрь корпуса.
На мачте корвета размещались антенны радиолокационных станций для обнаружения воздушных и надводных целей, средства связи, ходовые огни и элементы системы государственного распознавания «свой-чужой». В частности, на кораблях этого проекта устанавливают РЛС общего обнаружения "Фуркэ-2" и РЛС целеуказания ракетного вооружения "Монумент-А".
На полное выгорание внутренних помещений также указывают многочисленные следы обугливания вдоль кормовой надстройки и в районе вертолета.
По оценке MT Anderson, характер и масштабы повреждений свидетельствуют, что восстановление корвета невозможно.
Что известно о корвете «Бойкий»
Бойкий — многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 в составе Балтийского флота ВМФ РФ. Он предназначен для действий в ближней морской зоне.
Корабль был заложен 27 июля 2005 года в Санкт-Петербурге. На воду он был спущен в апреле 2011 года, а в состав российского флота он вошел в мае 2013 года. Портом приписки является Балтийск в Калининградской области.
«Бойкий» является третьим корветом проекта 20380 и относится к серии кораблей типа «Стерегущий». Его водоизмещение составляет около 2200 тонн, максимальная скорость – до 27 узлов, автономность плавания – до 15 суток. Экипаж корабля состоит из 100 человек, в том числе 14 офицеров.
Вооружение корвета включает в себя 30-мм артиллерийские установки АК-630, 100-мм артиллерийскую установку А-190 и зенитные ракетные комплексы «Редут». Противокорабельные возможности корабля обеспечивает ракетный комплекс «Уран» с восемью противокорабельными крылатыми ракетами Х-35 с дальностью поражения до 260 км.
Также корвет оснащен противолодочным комплексом "Пакет-НК" с двумя четырехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27.
Что известно об атаке
Ранним утром украинские беспилотники поразили российский ракетный корвет на территории Кронштадтской военно-морской базы в Санкт-Петербурге.
На момент атаки корабль находился в сухом доке имени Велещинского, где проходил плановый ремонт, начатый в феврале 2026 года.
Опубликованные видеозаписи свидетельствуют, что корвет был поражен, по меньшей мере, двумя украинскими ударными беспилотниками. После попадания на корабле вспыхнул масштабный пожар. Дым от нее местные жители видели в нескольких километрах от места происшествия.