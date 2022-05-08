Поражены 120 целей противника: на Юге ВСУ за сутки уничтожили 80 оккупантов и 10 единиц техники

Поражены 120 целей противника: на Юге ВСУ за сутки уничтожили 80 оккупантов и 10 единиц техники

В районе Станислава Херсонской области ВСУ уничтожили состав боеприпасов российских военных.

Захватчики несут потери на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на странице Facebook.

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На Южном направлении ВСУ нанесли поражение более чем на 120 огневых целей российских военных, их потери составляют 80 военнослужащих и 10 единиц техники.

За прошедшие сутки на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях россияне не проявляли активных боевых действий. Однако артиллерийские и минометные обстрелы ракетные удары не прекращались.

Напомним, россияне 7 мая обстреляли Одессу шестью ракетами. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате попадания четырех вражеских ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе.

Украинский президент прокомментировал удары РФ по Одессе и подчеркнул, что обстрелы по городу для россиян не имеют никакого значения, какой город или село в Украине уничтожить.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 73-го дня войны

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