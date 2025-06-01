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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Поражены 34% носителей крылатых ракет: СБУ об операции "Паутина"

В СБУ официально подтвердили атаку на аэродромы в России, процитировав Лину Костенко.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дроны, которыми били по российским аэропортам

Дроны, которыми били по российским аэропортам

Ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина», составляет 7 млрд долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате ударов было потрясено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

О деталях спецоперации Служба безопасности обещает рассказать немного позже.

«А пока можем сказать россиянам только одно: „А вы думали, что Украина так просто? Украина — это супер. Украина — это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены“. (С) Лина Костенко. Делаем все, чтобы выгнать врага из родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.

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Дата публикации
Количество просмотров
464
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