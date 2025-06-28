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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Поражены склады боеприпасов в Брянской области — Генштаб

Силы обороны подрывают военный потенциал агрессора: склады боеприпасов в Брянской области РФ поражены, ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на объект.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на склады боеприпасов в Брянской области РФ

ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на склады боеприпасов в Брянской области РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Поражены склады боеприпасов в Брянской области РФ. Подтверждены поражение цели и пожар на территории объекта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

«В рамках снижения наступательных способностей противника, 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по составам боеприпасов российского агрессора», — говорится в сообщении.

В частности, поражены составы 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), расположенный в Брянской области РФ.

Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта.

Результаты уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — резюмирует Генштаб ВСУ.

Напомним, в результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.

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