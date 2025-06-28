ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на склады боеприпасов в Брянской области РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Поражены склады боеприпасов в Брянской области РФ. Подтверждены поражение цели и пожар на территории объекта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

«В рамках снижения наступательных способностей противника, 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по составам боеприпасов российского агрессора», — говорится в сообщении.

Реклама

В частности, поражены составы 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), расположенный в Брянской области РФ.

Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта.

Результаты уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — резюмирует Генштаб ВСУ.

Реклама

Напомним, в результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.