- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1489
- Время на прочтение
- 1 мин
Поражены склады боеприпасов в Брянской области — Генштаб
Силы обороны подрывают военный потенциал агрессора: склады боеприпасов в Брянской области РФ поражены, ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на объект.
Поражены склады боеприпасов в Брянской области РФ. Подтверждены поражение цели и пожар на территории объекта.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.
«В рамках снижения наступательных способностей противника, 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по составам боеприпасов российского агрессора», — говорится в сообщении.
В частности, поражены составы 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), расположенный в Брянской области РФ.
Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта.
Результаты уточняются.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — резюмирует Генштаб ВСУ.
Напомним, в результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.