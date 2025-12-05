- Дата публикации
Поражены Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае: стало известно, кто это сделал
В результате ночной атаки россияне понесли немалый ущерб.
Подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюцкого морского порта и Сызранский НПЗ.
Это подтвердил Генштаб.
«Порт осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении русской оккупационной армии. Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром», — говорится в сообщении.
Кроме того, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода «Сызранский» в Самарской области РФ. Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год.
«Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ», — добавили в ведомстве.
Напомним, дроны атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.
Также было неспокойно в Чечне — туда тоже прилетели дроны.