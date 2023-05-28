"Поразили 100% целей, определенных Генштабом": Резников об эффективности британских ракет Storm Shadow

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ракеты Storm Shadow поразили 100% целей, определенных Генштабом ВСУ.
Ракеты Storm Shadow, которые получила Украина от Британии, уже используются на фронте и попадают во все цели, которые определил Генеральный штаб ВСУ.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.
"Я могу сказать, что из всех пусков, которые происходили, все 100% поразили цели, определенные Генеральным штабом. 100 на 100. Абсолютно результативно", - отметил он.
Резников добавил, что во время визита министра обороны Британии Бена Уоллеса в Украину ему представили украинских военных, применявших ракеты Storm Shadow.
"Когда Бен Уоллес приезжал к нам на прошлой неделе, то я имел честь представить ему двух наших пилотов, уже применявших эти ракеты на поле боя против врага", — рассказал министр.
Напомним, ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию о том, что украинские военные уже начали применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.
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