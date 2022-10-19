"Поразили 30 человек, через 30 минут опять такая же стая идет" — артиллеристы едва сдерживают врага у Бахмута

Артиллерийская подготовка, по которой сразу попытка вражеской пехоты штурмовать город. И так по несколько раз в день.

Артиллеристы едва сдерживают врага у Бахмута, которые движется несмотря на то, что их предшественников уничтожают, говорится в ТСН.

Участок фронта вокруг Бахмута ныне один из самых сложных отрезков передового, любой ценой россияне пытаются захватить город.

С самого утра в небе над оккупированной частью Донбасса нарезают круги вражеские самолеты и почти одновременно "шелестят" реактивные ракеты. Эхо очередей тяжелых пулеметов, долетающих от окрестностей Бахмута, сообщает о вероятном начале новой попытки врага штурмовать город. Самая тяжелая ситуация сейчас к востоку и югу от Бахмута. Именно оттуда, говорит Илья, ежедневно движется лавина русная.

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"Такой, как тактики у противника нет, они идут массированно. На днях поразили 30 человек пехоты, через 30 минут опять такая же стая идет", — рассказывает военнослужащий-артиллерист ВСУ Илья.

Украинская пехота, в частности воины 30-й механизированной имени князя Острожского, среди тех, кто в стрелковых противостояниях сдерживает продвижение врага на Бахмут с юга. Бить врага на дистанции и не подпускать вплотную к нашим пехотинцам, теперь круглосуточная задача артиллеристов княжеской бригады. "Мы, как артиллерия, должны достигать своей цели и поражать каждую цель. Мы работаем по пехоте", – добавляет Илья.

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