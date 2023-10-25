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Поразили высокоточной ракетой: ГУР в Донецке уничтожило российский склад с вооружением

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Поразили высокоточной ракетой: ГУР в Донецке уничтожило российский склад с вооружением

Состав окупантов / Фото: ГУР Минобороны

Вооружение российские оккупанты использовали в районе Авдеевки.

Украинская разведка уничтожила во временно захваченном Донецке очередной склад вооружений российских оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Как стало известно, 23 октября украинские военные в результате удара высокоточным вооружением уничтожили российский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке.

"Воины-спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке. База с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки», – рассказали в ГУР.

Напомним, что ВСУ на Авдеевском направлении феерически уничтожили российский десант.

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Дата публикации
Просмотры
1736
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