"Пороховая бочка" в ВСУ — Чмут рассказал, что разрушает армию изнутри

Тарас Чмут предупредил о «пороховой бочке» внутри Сил обороны

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Внутренние конфликты в Силах обороны Украины представляют значительную опасность, которая может «взорваться» как «пороховая бочка». Об этом заявил Тарас Чмут, руководитель фонда «Вернись живым», предостерегая о потенциальных угрозах.

Такое мнение он высказал в интервью «Украинской правде», комментируя недавнее напряжение между «Азовом» и Третьей штурмовой бригадой.

Чмут отметил, что не знает всех деталей конкретной ситуации с обвинениями «азовцев» по избиению их офицера в Ивано-Франковске. Однако он подчеркнул, что такие конфликты являются очень чувствительной темой и «точно точкой приложения усилий для россиян, чем они активно и сейчас, и в будущем будут пользоваться».

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По словам Чмута, такие проблемы нельзя оставлять без внимания. Он отметил необходимость привлечения «очень почтенных людей для обеих сторон» в качестве медиаторов.

«Потому что кто-то кого-то по каким-то причинам убьет, и это перерастет к серьезным проблемам», — предупредил Чмут, указав на риски межличностных конфликтов, которые могут эскалировать во время войны.

Как Россия может использовать ситуацию

Отвечая на вопрос о возможных действиях России, Чмут объяснил, что агрессор может «подыграть кому-то, чтобы кто-то кого-то убил». Он напомнил о случаях, когда россияне представляются украинскими спецслужбами, вербуют молодежь по якобы патриотичным мотивам, натравливая их на других, что может привести к насилию и конфронтации.

Кроме того, значительное влияние оказывает информационное поле, которое, по словам Чмута, «засорено и токсично» из-за активности россиян в Telegram и TikTok. Это создает дополнительное давление на украинское общество, которое «истощено и эмоционально, и физически, и морально».

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Тарас Чмут акцентировал на том, что в условиях войны и всеобщего истощения общества, внутренние проблемы становятся еще более опасными, и призвал к осторожности и проактивным действиям для их решения.

Напомним, на днях в Украине разгорелся скандал из-за избиений в Ивано-Франковске военной бригады НГУ «Азов» Андрея Кориневича. Дело получило еще большую огласку, когда Кориневич заявил, что на него якобы напали военные Третьей отдельной штурмовой бригады.

Национальная гвардия Украины официально прокомментировала инцидент с избиением офицера 12-й бригады специального назначения «Азов» Андрея Кориневича, произошедшего 13 июня в Ивано-Франковске.