Порошенко и другие: в ГПСУ рассказали, сколько госслужащих не выпустили за границу в 2023 году

Сколько украинских депутатов и госслужащих не выпустили в этом году за границу.

Кабинет министров 30 января 2023 года опубликовал постановление, которым определяются основания для выезда украинских чиновников за границу в условиях военного положения. Так, чиновники имеют право пересекать государственную границу на основании решений о служебных командировках.

За время действия запрета народным депутатам, госслужащим и чиновникам Государственная пограничная служба не выпустила из Украины 2270 человек, подпадающих под эти правила.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Правительство обязало все государственные органы предоставить в Государственную пограничную службу списки всех лиц, кто подпадает под эти должности. То есть, мы даже не придумываем, есть ли человек по этой должности или нет. Есть данные, которые нам предоставляются для того, чтобы мы внесли информацию в свою базу данных в отношении этих лиц и, собственно, пропускали их только в служебную командировку", – рассказал Демченко.

По словам спикера пограничной службы, именно из-за отсутствия командировки за границу не выпустили бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Пограничники выяснили, что его служебная командировка упразднена. И, соответственно, на основании этого по нему приняли решение о не пропуске через границу", – сказал он.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко не смог уехать за границу на запланированные встречи с партнерами – за пределы Украины его не выпустила пограничная служба. ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с экс-президентом Украины.

Читайте также: