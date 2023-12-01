Порошенко не выпустили за границу: пограничники назвали причину

Командировка экс-президента Украины Петра Порошенко, которого на днях пограничники не выпустили из страны, была отменена. Там он должен был встретиться с польскими и американскими партнерами.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", — сказал спикер.

Что интересно, кто именно отменил командировку, которая была согласована председателем Верховной Рады, неизвестно.

Демченко также подчеркнул, что пограничники обеспечивают оформление и пропуск лиц через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, Правил пересечения границы гражданами Украины.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко не смог уехать за границу. События на границе он назвал "театром абсурда".

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