"Порождение ада": эксперт рассказал о "ракетах без мозгов", которые Россия достала из старых запасов

Олег Жданов рассказал, что сейчас Россия "вытаскивает все, что можно вытащить".

Россия начала извлекать из своих старых запасов ракеты "без мозгов", движение которых нельзя корректировать. Такие ракеты имеют малую дальность и уже давно сняты с вооружения в Украине, но захватчики все равно извлекли этот "металлолом" из своих закромов.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

Недавно появилось видео с обломком ракеты "Луна-М", запущенной оккупантами. Жданов прокомментировал это событие и рассказал, есть ли смысл в такой системе и насколько опасна она для украинцев.

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"У нас такой системы давно нет, уже более 10 лет, как она снята с вооружения. Но такая система у нас была, комплекс "Луна-М" у нас был. Но я вам скажу так, что это ракета без мозгов. Это не высокоточная ракета, которую нельзя корректировать, она летит прямо по баллистической траектории. Она жидкостная, но не высокотактическая. Кстати, "Луна-М" – она спиртовая", – рассказал он.

Эксперт отметил, что даже проверка пригодности этой ракеты доставляет немало хлопот. Для этого нужно запускать ее двигатель и по специальным цветным таблицам сверять цвет и форму пламени. Кроме этого, ракета не может лететь на далекое расстояние.

"Максимальная дальность ракеты комплекса "Луна-М" — от 20 до 70 км... И еще один нюанс, огромный нюанс, на 70 км у нее коэффициент кругового отклонения аж 700 метров. Почти километр она может гулять... То есть попасть такой ракетой в объект практически невозможно... Это — порождение ада, я не знаю, кто его придумал", — объяснил он.

Жданов рассказал, что сейчас Россия "вытаскивает все, что можно вытащить".

Военный эксперт отметил, что ракеты Луна-М россияне сняли с хранения в запасниках, где они еще остались.

Также Жданов подверг критике пусковую систему комплекса. Военный эксперт объяснил, что эта пусковая система работает на двух двигателях, требующих огромного расхода топлива.

"Другими словами, Россия все чаще использует старое барахло, чем демонстрирует свою проблему из-за отсутствия вооружения", — подытожил Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал, что 25-30 декабря может произойти новый ракетный удар РФ по энергетической системе Украины.

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