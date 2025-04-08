Портников: Кремль хочет использовать перемирие для подготовки к капитуляции Украины

Аналитик Виталий Портников.

Реклама

Москва не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по поводу 30-дневного прекращения огня и выдвигает условия, которые, по сути, сводятся к ослаблению украинской обороны.

Об этом рассказал публицист и аналитик Виталий Портников в интервью "Эспрессо".

Среди требований, которые Россия публично озвучила как условие согласия на прекращение боевых действий, — остановка военной помощи Украине и прекращение мобилизации в ВСУ. По словам Портникова, это означает не временное перемирие, а подготовку к капитуляции Украины.

Реклама

"Мы с вами прекрасно понимаем, как выглядит перемирие, во время которого одна из сторон конфликта вооружается и продолжает мобилизацию", - подчеркнул он.

Портников напомнил, что в этом году Россия проводит беспрецедентный призыв, тогда как другой стороне Украины предлагается отказаться от мобилизации и внешней помощи. Такой дисбаланс, по его словам, неизбежно приводит к новой фазе наступления и попытке оккупации.

"Перемирие превращается в период подготовки к оккупации и капитуляции", - отметил эксперт.

По его мнению, Владимир Путин осознает это и намеренно тянет время в переговорах с США, ожидая, что без новых пакетов помощи Украина ослабнет.

Теперь, уверен Портников, главный вопрос — сколько еще Дональд Трамп будет соглашаться на такую тактику Кремля и осознает, как она влияет на его собственную репутацию.

Напомним, что в Кремле продолжают утверждать, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине. Однако некоторые вопросы "висят в воздухе" .