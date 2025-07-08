Портников назвал 4 сценария окончания войны в Украине: какой худший и лучший

Виталий Портников / © ТСН.ua

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Известный журналист и публицист Виталий Портников назвал четыре варианта окончания войны в Украине. Первый сценарий — это сохранение Украины на 75-80% территории, второй — пророссийская государственность, третий — полная оккупация страны, потеря государственности и четвертый — проигрыш России.

По мнению Портникова, пока самым вероятным сценарием является второй — пророссийская Украина.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале

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Первый сценарий окончания войны: сохранение вменяемого государства

Известный журналист и публицист Виталий Портников считает, что первый сценарий окончания войны является реалистичным на 30%.

«Чем быстрее это закончится, тем больше у нас возможности сохранить более-менее вменяемое государство с 25-30 миллионами населения, которое будет контролировать 75-80% своей территории. Будет вести еще 10-15 лет переговоры о вступлении в Евросоюз. Неизвестно, как они закончатся с этими территориальными проблемами. Насколько Европейский союз будет готов нас принять с непонятной границей? Но возможно на момент окончания этих переговоров эта граница будет как-то урегулирована Западом, нами и Россией. Будет как корейский вариант: вот это линия соприкосновения и страны Европейского Союза воспринимают эту линию соприкосновения как границу Европейского Союза, как на Кипре. В принципе, есть прецедент. В НАТО мы не войдем в такой ситуации, но мы можем быть страной-партнером в НАТО с какими-то там особыми отношениями с большинством стран НАТО. Это абсолютно сейчас непонятный формат», — пояснил он.

Второй сценарий окончания войны: пророссийская Украина

Второй сценарий окончания войны Портников считает сейчас наиболее вероятным, прогноз, что он сбудется — 40%

«Существует второй вариант, не менее вероятный: нейтральный статус вывода войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Линия соприкосновения там, но она не воспринимается как линия соприкосновения. Это уже не линия соприкосновения, это просто мы вышли и вот это признаем эту границу де-факто, не де-юре даже. Там нет войск. Это — буферная зона между нами и Россией, где стоят какие-то условные миротворцы, не европейские», — пояснил он.

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По мнению Портникова, по такому сценарию, правительство в Украине будет пророссийское.

«Правительство демократически избранное, но пророссийское. Ну, в том плане, в каком пророссийское правительство „Грузинской мечты“: мы признаем Украину в ее всей территориальной целостности, но наши предшественники не смогли решить эти задачи. Зеленский и все остальные оказались некомпетентными и бездарными. Мы потеряли наши области. Но надо как-то сосуществовать с Россией, понимать, что это большой сосед, ядерная держава. Ну „и большое количество людей у нас говорит по-русски, поэтому тоже не надо их обижать. Не надо их обижать их религиозные чувства. Надо мирно жить. Вы что хотите еще? Ракетный обстрел Киева или Одессы. Вам мало, что в руинах живете?“ В НАТО не вступаем. По Евросоюзу ведем переговоры, но так, чтобы не вступить. В Евразийский союз не вступаем, но через такие страны, как Казахстан или даже Беларусь, поддерживаем экономические отношения. Российский бизнес через Казахстан или Беларусь контролирует половину экономики стран», — пояснил Портников.

Третий сценарий: полная оккупация Украины

Третий вариант — это полная оккупация Украины. Портников считает, что есть 20% вероятности его реализации.

«Третий вариант — это то, чего хочет Путин. Такой условный сирийско-чеченский вариант. Обвал фронта, полная оккупация Украины, даже без большого количества войска, потому что люди просто теряют импульс к сопротивлению. В Киеве создается марионеточное правительство и осуществляется план блицкрига. Восточные и южные области голосуют на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Центр и запад остается марионеточным государством в составе союзного государства России, Беларуси и Украины. Давний план», — пояснил Портников.

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Четвертый сценарий окончания войны в Украине: провал России

Четвертый сценарий окончания войны в Украине — лучший для нашего государства, однако наименее вероятный. По мнению Портникова, есть только 10%, что он станет реалистичным.

«Четвертый вариант. В России все сыпется. Она не может защищать свои достояния, потому что ее экономика разрушается. Российская армия не может эти территории оборонять. И украинская армия без особых проблем выбивает россиян с оккупированных территорий, а Запад принуждает в этой ситуации Киев и Москву подписать мирное соглашение, по которому Москва фактически признает за Украиной контроль над всей международно признанной территорией, но формально продолжает считать Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области, Автономную республику Крым неотъемлемой частью России, оккупированной Украиной, но не борется до лучших времен за эти территории. Тогда Украина может быть совершенно спокойно членом НАТО, Европейского Союза», — пояснил публицист.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты возобновят поставки оружия украинским силам обороны.