Портников назвал цель РФ по Украине после окончания активной фазы боевых действий

Россия даже после окончания активной фазы боевых действий будет работать над дестабилизацией и уничтожением украинского государства. Об этом свидетельствуют ситуации с ТЦК.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал журналист Виталий Портников.

Как утверждает Портников, россияне пытаются из-за своих агентов, ботов и смены настроений в общественном мнении достичь дестабилизации в Украине.

"С мобилизационным процессом, с точки зрения справедливости в обществе, есть проблемы. Очевидно, здесь нет тех, кто выше кого-то, в ситуации с Вооруженными Силами Украины. А несправедливость проявляется в отношении тех, кто служит, и тех, кто считает, что эти люди, которых теперь не демобилизуют даже с ранениями, должны служить вечно, сколько бы война не продолжалась. а мы здесь подождем", – отметил он.

Портников отмечает: именно России нужно подпитывать эту несправедливость, демонизировать ТЦК, сталкивать военных и гражданских, семьи военных и тех, кто не служит.

"Россия даже после окончания активной фазы боевых действий будет работать над дестабилизацией и уничтожением украинского государства. Это реальность, в которой мы находимся", – объяснил журналист.

По словам Портникова, будет происходить следующее:

россияне создадут образ внутреннего врага, которым является военный, занимающийся мобилизацией;

будет иллюзия, что украинцы смогут физически выжить в случае оккупации их территорий.

"А на самом деле подавляющая часть украинцев в случае российской оккупации будет либо уничтожена, либо изгнана с территории страны, поскольку они россиянам не нужны. Или, возможно, мобилизована для новых военных действий России, как это было с жителями Донецкой и Луганской областей. Их вылавливали в дворах, на улицах, и никто не протестовал, потому что все знали, что будет с теми, кто будет пытаться протестовать против мобилизации.

Он уверяет: украинцев, живущих сейчас гражданской жизнью, в случае победы России в войне ожидает такая же участь. Они станут пушечным мясом в новых конфликтах и не обязательно со странами-членами НАТО. Россия может подумать о проведении военных действий на Ближнем Востоке или других регионах, отметил он.

"Это огромное государство с возможностью воевать в Европе и Азии. Люди, которые могут быть использованы без серьезных последствий для общественной стабильности, нужны России, поскольку их общество безразлично реагирует на гибель людей. Даже если здесь никого не останется, континентальная Россия будет смотреть на это. без эмоций, потому что украинцы для них чужие. Это историческая Россия, на которой живут чужестранцы, которых нужно перемолоть.

Это важный аспект, которым пользуется российская пропаганда», – резюмировал Виталий Портников.

Напомним , у президента США Дональда Трампа есть два варианта, как действовать в ситуации с выдвинутыми президентом России Владимиром Путиным условиями долгосрочного мира в Украине.

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