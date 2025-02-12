Портников назвал два условия окончания войны России против Украины

Для окончания войны в Украине есть два условия. Одно из них – такое экономическое положение России, которое не позволит ей продолжать войну.

Такое мнение украинский журналист, политический обозреватель Виталий Портников выразил в эфире "Радио Свобода".

"Есть два условия окончания войны, о которых я уже неоднократно говорил. Первое условие – это такое экономическое положение России, которое не даст Путину возможности продолжать войну. И мы не знаем, достигнуто ли это состояние сейчас", – отметил журналист.

Вторым условием для окончания войны он назвал политическую дестабилизацию вражеской для России страны, то есть Украины. По мнению Портникова, эта дестабилизация по большому счету начинает набирать обороты.

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"То есть, если Путин будет понимать, что он может остановить войну, потому что у него нет экономических и военных резервов, а вместе с этим будет иметь все возможности путем политической дестабилизации (Украины со стороны РФ – ред.) достичь своих целей. Это террор, разные линии раскола", – объяснил журналист.

Кстати, ранее Портников заявил, что для окончания войны Украине нужны гарантии безопасности. Самые лучшие гарантии безопасности – это НАТО, поскольку Россия не готова воевать с Альянсом.